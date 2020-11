Frysk Fersetsmuseum hellet portret bisterjochteaktivist út útstalling wei

Sûnt begjin dit jier lit it Frysk Fersetsmuseum in presintaasje sjen dêr’t alve Friezen mei ferskate eftergrûnen harren eigen ferhaal oer frijheid yn fertelle. Bisterjochteaktivist Peter Janssen wie ien fan de portrettearren yn Vrijheid Nu. In pear wike lyn waard er feroardiele foar brânstifting by in eineslachterij, wat foar it museum de oanlieding is syn portret net langer sjen te litten.

Yn ’e útstalling ferkende it ferhaal fan Peter Janssen de grinzen fan de frijheid om op te kommen foar idealen. Hy fertelde dat er fan betinken is dat minske en bist gelikense rjochten hawwe en dat er ree is om syn eigen frijheid foar syn aktivisme op te offerjen. No’t Janssen feroardiele is foar in misdriuw dêr’t de algemiene feiligens by yn gefaar brocht is, fynt it museum syn ferhaal net langer in gaadlik útgongspunt foar it petear oer frijheid.

Friezen oer frijheid

Yn ’e útstalling Vrijheid Nu wurdt oan ’e hân fan persoanlike ferhalen ûndersocht wat it is om yn 2020 yn Fryslân frij te wêzen. Yn ’e presintaasje binne ynkringende portretten fan Marieke Kijk in de Vegte en Kees Muizelaar te sjen, mei iepenhertige fraachpetearen troch Sippy Tigchelaar en Sjoerd Litjens. De útstalling fertelt bygelyks it ferhaal fan Gerda út Ljouwert. Hja hie in lang en tawijd tsjerklik libben efter har. Oant har fyftichste wie se troud mei in dûmny. It beslút om har libben diele te wollen mei in frou hie en hat grutte gefolgen. Of Meysam, dy’t syn passy foar dûnsjen ûntduts op jonge âldens. Yn Iran, yn de strang Islamityske húshâlding dêr’t er opgroeide, wie en is foar dûnsjen gjin romte. No hat er in eigen dûnsskoalle en jout er op ferskate plakken yn Fryslân dûnsles oan bern.

It Frysk Fersetsmuseum is ûnderdiel fan it Frysk Museum.