Fjouwer deaden by oanslach Wenen

By in terreuroanslach justerjûn yn Wenen binne fjouwer boargers dearekke, twa froulju en twa manlju. Fyftjin minsken binne ferwûne rekke. Dat hat de minister fan Ynlânske Saken Nehammer tiisdeitemoarn bekendmakke.

Neffens him is de oanslach plege troch yn elts gefal ien dieder, in islamityske terrorist, dy’t in oanhinger wie fan terreurbeweging IS en in sabeare bomgurdel droech. Hy is deadsketten.

De autoriteiten tinke dat der ferskate oanfallers by belutsen wiene. Der waard op seis plakken sketten. Neffens Nehammer wie it doel fan de oanslach om de demokratyske mienskip te ferswakjen of te ferdielen. Hy seit dat de die de grûnwetlike rjochten yn Eastenryk net skansearje sil. De minister ropt ynwenners fan Wenen op om thús te bliuwen.