Europeesk jild foar noardlike provinsjes

De provinsjes Grinslân, Fryslân en Drinte krije yn totaal 438 miljoen út Europeeske fûnsen. Steatssekretaris Mona Keijzer hat dat bekendmakke yn in regionaal oerlis.

In fearn fan it jild komt út in regionaal ûntwikkelingsfûns en is foaral ornearre foar ynnovaasje yn it midden- en lytsbedriuw. It oare jild komt út in nij Europeesk fûns foar enerzjytransysje en wurdt ynset om banen yn ’e duorsume enerzjy te kreëarjen. It jild is ûnder mear ornearre foar finansiering fan wetterstofprojekten.

It takennen fan it jild troch it kabinet folget op in lobby fan moannen troch de noardlike provinsjes. De Fryske deputearre Sander de Rouwe reagearret optein op Twitter.