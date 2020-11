Earste offisjele bemanne SpaceX-flecht ûnderweis nei ISS

It kommersjele romtefeartbedriuw SpaceX hat foar de twadde kear in bemanne kapsule lansearre nei it romtestasjon ISS. Om healwei twaen fannacht (Nederlânske tiid) gie it Dragon-romteskip fuort, mei fjouwer bemanningsleden oan board, fan it Kennedy Space Center yn de Amerikaanske steat Floarida. De flecht hie in dei fertraging, want sneon waaide it noch te hurd.

It is de earste offisjele flecht dy’t SpaceX útfiert. Yn maaie fierde it bedriuw al in suksesfolle testflecht út mei twa bemanningsleden oan board. Dat wie de earste kear ea dat in kommersjeel bedriuw in bemanne romtekapsule lansearre.

Oan board fan de kapsule binne trije Amerikanen en in Japanner, dy’t neffens plenning tiisdeitemoarn betiid Nederlânske tiid by it ISS oankomme moatte. It is foar it earst dat der fjouwer bemanningsleden tagelyk by it romtestasjon oankomme.

SpaceX-topman Elon Musk koe de lansearring fan de twadde bemanne flecht net fan tichtby meimeitsje. Hy sit yn karantêne om’t er nei eigen sizzen wierskynlik de koroanagoarre skipe hat.