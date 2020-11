Dútslân wol mear Europeeske aksje foar minderheidstalen

De grutte hantekeninge-aksje foar in gearkomste oer minderheidstalen yn it Europeesk Parlemint hat no al fertuten dien. It Dútske parlemint falt de ûndertekenders by en wol him sterk meitsje foar in Europeeske minderheidstalebelied.

Freed besleat de folsleine Dútske Bûnsdei ienriedich om in moasje fan de partijen CDU/CSU en SPD te stypjen. Dêrmei ropt de Bûnsdei it Europeesk Parlemint derta op om de de ideeën dy’t yn de tariedende sitting bepraat binne út te fieren. Ien fan dy ideeën is om in aparte Europeeske subsydzjepot foar minderheidstalen te meitsjen. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

De ideeën steane beskreaun yn in dokumint dat Minority Safe Pack hjit. Mear as in miljoen minsken hawwe in petysje ûnderskreaun dy’t it Europeesk Parlemint derta oprôp en behannelje it yn in gearkomste.