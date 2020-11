Duorsume produksje fan suvelprodukten op de Waadeilannen

Op Skylge, it Amelân en Skiermûntseach binne suvelprodukten duorsum te ferwurkjen. Dat is de útkomst fan in ûndersyk nei de helberens dêrfan, dy’t troch hegeskoalle Van Hall Larenstein útfierd is yn opdracht fan trije ûndernimmers fan de eilannen en de provinsje Fryslân.

Deputearre Sander de Rouwe: “It ûndersyk past hiel goed yn ús ambysjes om ek ús eilannen mear sirkulêr te meitsjen. It lit sjen dat sirkulêre ekonomy net allinne mar oer it opnij brûken fan grûnstoffen giet, mar dat it ek kânsen jout foar nije fertsjinmodellen.”

De bedoeling is om mear molke op de eilannen ta tsiis te ferwurkjen. Op dy wize is der minder transport fan molke nei de fêste wâl. By it meitsjen fan tsiis ûntstiet waai as restprodukt. Van Hall Larenstein hat ûndersocht wat de mooglikheden binne om fan waai nije produkten te meitsjen. Op basis fan in senario-analyzemodel die bliken dat it ferwurkjen fan de weardefolle aaiwiten út de waai ta ricotta en iis de bêste kânsen jout. Behalven minder transportkosten hat dat ek in koartere produksjestring en in grutter oanbod fan streekprodukten op de eilannen fan gefolgen.