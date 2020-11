Dokumintêre ‘Mijn Rembrandt’ yn desimber op telefyzje te sjen

Sels nei 350 jier hawwe de skilderijen fan Rembrandt neat oan sizzingskrêft ferlern en witte se minsken djip te reitsjen. Yn har nije film Mijn Rembrandt dûkt regisseur Oeke Hoogendijk (bekend fan Het Nieuwe Rijksmuseum) yn ’e wrâld fan de âlde master.

De dokumintêre is nei eigen sizzen ‘in epyske keunstthriller’ wurden, dêr’t de filmmakster in fasinearjend ynsjoch yn jout op wat it wurk fan de Nederlânske skilder sa bysûnder makket. Yn in filmysk mozayk fan oangripende ferhalen laat de ûnmjitlike passy foar Rembrandts skilderijen ta dramatyske ûntwikkelingen en ferrassende plotferoaringen.

Mijn Rembrandt lit troch fraai kamerawurk sjen wat it wurk fan de Nederlânske master yn technysk opsicht sa bysûnder makket. De dokumintêre gie yn wrâldpremjêre op it International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 2019.

Regisseur: Oeke Hoogendijk

Produsint: Oeke Hoogendijk en Frank van den Engel / Discours Film

Utstjoering: snein 27 desimber, 20.15 oere by de NTR op NPO 2

Besjoch hjir de trailer.