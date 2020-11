Diego Maradona is dea

Diego Maradona, gauris neamd as ien fan ‘e bêste fuotballers út ‘e fuotbalskiednis, is wei. De spiler út Argentinië waard wrâldferneamd yn ‘e jierren tachtich, benammen troch it WK fan 1986, doe’t er yn ‘e finale tsjin West-Dútslân it winnende doelpunt makke.

Maradona hie al in hoart lêst fan ‘e sûnens. Hy is ferstoarn wylst er oan it hert operearre waard. Maradona is sechtich jier wurden.