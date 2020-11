Dichter fan Fryslân – premjêre poëzyfilm ‘Begjin/Begin’

Foar it projekt wurdt gearwurke mei filmmakker Herman Zeilstra mei wa’t Nyk earder in searje koarte films makke foar Finster op Fryslân. Opfallend oan de films, yn de styl fan in fideoklip, is de miks fan fiksje en dokumintêre eleminten. Yn de earste film, mei Lolkje Algra en Kees ‘Kesanova’ de Vries, is te sjen hoe’t út in konflikt in gedicht ûntstean kin. Yn dit artikel fan Jacob Haagsma yn ‘e Ljouwerter Krante prate de twa makkers oer harren gearwurking.