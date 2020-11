Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO, it kennissintrum foar meartaligens fan jonge bern, hat koartlyn it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ fan twa bernedeiferbliuwen foar trije jier ferlinge. Dy deiferbliuwen binne de Luchtballon yn Feanwâlden en Pjutte-opfang De Veenscheiding yn Ychtenbrêge.

Beide wurken al neffens it twatalich belied – yn Feanwâlden sûnt 2006 en yn Ychtenbrêge sûnt 2017 –, mar om de trije jier komt in fisitaasjekommisje op besite om fêst te stellen oft de oanpak fan de lieding noch op it fereaske nivo is. Dat wie yn beide plakken it gefal.

De kommisje hifket ûnder mear it taalbelied, de taalomjouwing, it pedagoysk klimaat en it folgjen fan de ûntwikkeling fan de bern. Ta it taalbelied heart dat it Frysk en it Nederlânsk dúdlik útinoar holden wurde. Dêrom praat de iene liedster konsekwint Frysk en in oare konsekwint Nederlânsk. Ut de rapporten fan de fisitaasjekommisje docht bliken dat de kommisje yn beide tefreden wie.