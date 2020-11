Berneporno

Graach reagearje ik noch efkes op de reaksjes ûnder myn stik It ferskil tusken Mohammedcartoons en Swarte Pyt.

Abe soe it leaver oer oare wichtiger saken hawwe en it ‘Fryske fielen’ breder lûke. Dat kin ik wol mei him lykfine. Mar op myn foarrige bydrage oer de grutte problemen fan dizze tiid is gjin inkele reaksje kaam: Alve fan koroana trochpripte myten.

En myn stik dêrfoar oer it belang fan skriftlik Frysk ha jo as iennichste op reagearre, Abe: Krante kin minsken Frysk prate litte.

Master Bylstra hat sjoen dat bern mei in donkere hûdskleur yn de sinteklazetiid útmakke wurde foar Swarte Pyt. Grif ha jo dat obstrewearre, Bylstra, mar datjinge dat jo in feit neame, is winliken anekdoatysk bewiismateriaal. Ik soe der wol ris in wittenskiplike stúdzje oer sjen wolle. Wurdt der bûten de sinteklazetiid dan ynienen minder narre? It soe my nij dwaan. Lykas Cor Jousma op it aljemint bringt, moat ôfweefd wurde mei it narjen sels. De basis fan in skelwurd fuortsensurearje sil gjin fertuten dwaan. De geast is kreatyf, al hielendal by narders. As Swarte Pyt skielk net mear bestiet, wurde donkere bern faaks foar brune beanne útmakke. En wat dan? De puolfruchten ôfskaffe?

Neist oare wichtiger saken, is dizze kwestje likegoed fan belang. Dêrom hie ik der earder ek al ris oer gear west: It ûnderlizzend lijen by de rebûlje om Swarte Pyt. Want yn hokfoar maatskippij wolle wy libje? Litte we elk yn syn/har wearde en elkoar gewurde mar bliuwe we ússels? Of passe we ús algeduerigen oan, oan alle gritsen fan roppers en razers? As we dat lêste dogge, komt der pas in ein oan as elkenien syn eigenheid kwyt is, want de iene misledige befolkingsgroep sil de oare jeie. Minsken ha ommers troch harren eigen bril altyd it grutste gelyk fan de wrâld. En it sear fan donkere minsken is net slimmer as bygelyks dat fan islamiten; dat wie myn punt.

Dêrom is it no al safier dat, wa’t Swarte Pyt útwiuwe wol, de Mohammedcartoons der logyskerwize efteroan stjoere moatte sil. De net-moslimlêzers fan dizze side dy’t tsjinstanners fan Swarte Pyt meistimme mar de petysje om it misledigjen fan de profeet strafber te stellen noch net tekene ha, wol ik yn dat ramt wol efkes helpe mei it ynlibjen: foar in moslim is in Mohammedcartoon like slim as foar jim berneporno. Mei jim eigen bern.

Nanne Hoekstra