Baudet wol lieder FvD bliuwe

Thierry Baudet wol dochs partijlieder fan Forum voor Democratie bliuwe. Dat hat er woansdeitemiddei buorkundich makke. Baudet skriuwt op Twitter dat er fan doel is en skriuw ferkiezings út. De leden kinne dan op 30 novimber en 1 desimber in partijfoarsitter kieze. It is net dúdlik oft Baudet syn útspraken op persoanlike titel docht.

“De ziel van de partij dreigt verloren te gaan”, seit Baudet. Hy wiist derop dat pommeranten lykas Theo Hiddema en Paul Cliteur fuortgien binne en dat in soad minsken lid-ôf wurden binne. Neffens Baudet besykje kritisy yn ‘e partij om him swart te meitsjen. Earste Keamerlid foar Forum voor Democratie Annabel Nanninga, hat te witten dien dat hja út de partij stapt as Baudet yn it partijbestjoer bliuwt.