Auto ramt stek by kantoar Angela Merkel

De plysje yn Berlyn hat in man fêstnommen dy’t mei in auto tsjin it stek fan it kantoar fan kânselier Angela Merkel opriden is. Op ‘e auto stiene protestgjalpen tsjin it belied fan it Dútske regear.

De auto ried net hurd. De skea is dêrtroch beheind. Ien persoan is ferwûne rekke, mar it is net dúdlik hoe swier. It is net wis oft it om de sjauffeur fan de auto giet.

Yn 2014 ried der ek in auto mei protestgjalpen derop tsjin it stik. Ferskate Dútske media skriuwe dat de dieder yn beide gefallen deselde man wêze soe, mar de plysje koe dat net befêstigje.