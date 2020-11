Swarte Pyt nimt ôfskied fan Grou

Juster hat Swarte Pyt, de feint fan Sint-Piter, by alle ynwenners fan Grou in kaart yn ’e brievebus dien om harren te fertellen dat er op wrâldreis giet. Dêr hat er ‘in hiel soad sin oan’, skriuwt. It is wol apart dat in pear kranten it foarkomme litte as soe er troch Sint-Piter op reis stjoerd wêze. Yn it ekstra Sint-Pitersjoernaal, dat mei koarten fia It Nijs ek te besjen en te beharkjen wêze sil, is dúdlik te fernimmen dat Swarte Pyt sels it inisjatyf nommen hat en dat Sint-Piter him dêr de gelegenheid ta jûn hat. It soe ek al frjemd wêze dat de Sint him wol slite woe, want der hat yn al dy jierren dat dy twa tegearre yn Grou kamen nea sprake fan west dat it net strookte tusken dy twa.

Hjirûnder de beide siden fan de brievekaart.