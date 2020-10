Wichtige Britske priis foar Theunis Piersma

Theunis Piersma hat de Goldman Salvinpriis wûn. De biolooch en heechlearaar fan Gaast krijt de priis fanwegen syn wichtige bydragen oan de ornitology, de wittenskiplike stúdzje fan fûgels.

De Britske Ornitologyske Uny, dy’t de priis útrikt, priizget foaral Piersma syn bydragen oan ûndersyk nei waadfûgels. Neffens de sjuery is Piersma dejinge mei de measte kennis oer trekfûgels. Piersma syn wurk om de wittenskip op kreative wizen te presintearjen oan in grutter publyk wurdt ek op priis steld. Syn ynfloed yn de wittenskiplike wrâld komt foar in wichtich part troch syn net ôflittende entûsjasme, seit de sjuery.

Piersma hat troch de jierren mear as fiifhûndert wittenskiplike artikels en fjirtjin boeken publisearre.

