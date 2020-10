Waarpraatsje: Wykein mei twa gesichten

DE JOUWER – It wie freed in hiel skoft skier, mar lang om let kaam de sinne der sa út en troch ek noch by. It waar hat yn it wykein twa gesichten.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is der bewolking en kinne der in pear buien falle. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Sneon kin der earst noch it bui falle, mar letter bliuwt it drûch. De sinne sille wy net al te folle sjen. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Yn ‘e jûn boazet de flink flink oan. It wurdt in graad as 15.

Snein wurdt in wiete dei mei in skoft rein en in matige oant frij krêftige súdwestewyn. De temperatuer leit om de 14 graden hinne.

Nei it wykein bliuwt it oan de ritige kant.

Jan Brinksma