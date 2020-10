Waarpraatsje: Tongersdei drûch

DE JOUWER – It wie in wiete en mylde woansdei mei letter op ‘e dei ek in flink stik wyn. Foar tongersdei sjocht it waar der better út.

Woansdeitejûn jout de hurde wyn him stadichoan del en yn ‘e nacht nei tongersdei ta wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt 12 graden.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch en it bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in krêftige oant hurde wyn. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Nei tongersdei bliuwt it noch in pear dagen myld.