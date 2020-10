Waarpraatsje: Sneon oerdei drûch

DE JOUWER – It wie tongersdei en freed in wiete en skiere boel. Sneon oerdei bliuwt it drûch, mar letter reint it wer en snein is it ek wer wiet.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn en (sto)reint it sa út en troch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Mei 11 graden is it in mylde nacht.

Sneon oerdei is it, nei alle gedachten, drûch en letter is der kâns op (wat) sinne. It is min te sizzen oft en hoefolle oft de sinne yn Fryslân skine sil. Yn ‘e jûn set it wer op in reinen. De wyn giet fan it súdwesten nei it suden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich.

Snein is de loft berûn en by in matige oant frij krêftige sudewyn bliuwt it net drûch. In is mei in graad as 15 wol te myld foar de tiid fan it jier.

Moandei is, wat de temperatuer oanbelanget, hast een maitiidsdei. It wurdt in graad as 18.

Jan Brinksma