Waarpraatsje: Ritiger

DE JOUWER – It wie moandei in skiere dei en fan tiisdei ôf wurdt it in stik ritiger.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wurdt it helder, mar wol mei hege bewolking. It is yn dizze tiid fan it jier wol lestich te sizzen hoefolle oft it opklearje sil. By in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer tusken de 5 en 10 graden.

Tiisdei is der hege bewolking, mar sa út en troch ek wat sinne. Yn ‘e middei rekket de loft berûn en letter sil it wat reine. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 12 graden.

Woansdei wurdt in mylde mar ek wiete dei.

c