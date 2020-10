Waarpraatsje: Ritich wykein

DE JOUWER – Op in pear buikes nei wie it freed noch wol in kreaze dei. Yn it wykein is it ritich.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon falle der in pear buien, miskien wol mei tonger, mar der binne ek wat opklearringen. De weste- oant noardwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Sneon falle der geregeld buien, en tonger en heil binne net útsletten. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei 12 graden wurdt it in frisse hjerstdei.

Snein feroaret der net folle oant it waar. By in matige oant frij krêftige noardwestewyn bliuwt it net hielendal drûch. De sinne sille wy, nei alle gedachten, net folle sjen en de temperatuer leit om de 13 graden hinne.

Takomme wike bliuwt it oanhâldend ritich.

Jan Brinksma