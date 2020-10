Waarpraatsje: Rein en buien

DE JOUWER – It is hjerst, mar yn it wykein wie it noch hiel aardich waar. Takomme wike sjocht der ritich út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei rekket de loft berûn en reint it in skoft. De sudewyn is matich, mar by de kust lâns wurdt de wyn krêftich oant hurd. Mei in graad as 10 is it oan de mylde kant.

Moandei kin it earst noch wat reine. By de kust lâns falle buien, miskien wol mei tonger. Yn ‘e middei kinne der mear de provinsje yn ek in pear buien falle. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns krêftich. It wurdt 14 graden.

Op alle oare dagen fan ‘e wike bliuwt it ek net drûch.

Jan Brinksma