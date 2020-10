Waarpraatsje: Oanhâldend ritich

DE JOUWER – It wykein wie hjerstich, mar wis net striemin. Moandei bliuwt it op in soad plakken drûch.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf en op guon plakken kin in bui falle. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 8 graden.

Moandei is der bewolking, mar de sinne skynt sa út en troch ek. It bliuwt op de measte plakken drûch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns krêftich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

De oare dagen fan dizze wike is it ritich.

Jan Brinksma