Waarpraatsje: Oanhâldend ritich

DE JOUWER – It wie in strieminne tongersdei mei de hiele dei rein en in soad wyn. Freed falle der in pear buien.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. By de kust lâns kin noch in buike falle. De wyn is swak oant matich en giet nei it westen oant súdwesten. De temperatuer leit tusken de 7 en 10 graden.

Freed is der bewolking, mar ek (wat) sinne. Op guon plakken kin in bui falle. De súdwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 14 graden.

It wykein sjocht der ek ritich út.

Jan Brinksma