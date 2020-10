Waarpraatsje: Minne tongersdei

DE JOUWER – It wie woansdei wis net in strieminne dei, mar it waar foar tongersdei sjocht der wol min út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei rekket de loft berûn en letter set it op in reinen. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e nacht boazet de wyn oeral oan. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Tongersdei is de loft berûn en reint it sa út en troch. Letter op ‘e dei is der noch kâns op in pear opklearringen. De wyn komt út it súdwesten en is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich mei kâns op flinke wynpûsten. Yn ‘e rin fan ‘e middei giet de wyn nei it noardwesten en jout er him wer wat del. It wurdt 15 graden.

Nei tongersdei feroaret der net folle oan it ritige waar.

Jan Brinksma