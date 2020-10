Waarpraatsje: Hjerst

DE JOUWER – It is hjerst en it bliuwt foarearst hjerstich waar.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en falle der buien, by de kust lâns miskien wol mei tonger. De westewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 10 graden.

Woansdei wikselje (wat) sinne en bewolking inoar ôf. Der falle rûnom ek wer wat buien. Oan de wyn feroaret net folle, Dy komt út it westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt net folle waarmer as 14 graden.

Nei woansdei bliuwt it ritich.

Jan Brinksma