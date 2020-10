Waarpraatsje: Freed net min

DE JOUWER – It wie tongersdei yn Fryslân noch lang drûch mar lang om let waard het dochs wiet. Foar freed sjocht it waar der net al te min út.

Tongersdeitejûn reint it noch sa út en troch, mar yn ‘e nacht nei freed ta binne der flinke opklearringen en op guon plakken kin (wat) damp ûntstean. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is swak oant matich. It wurdt 7 graden.

Freed is der hege bewolking, mar de sinne sil grif ek te sjen wêze. It bliuwt, nei alle gedachten, drûch. De wyn giet nei it easten en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Yn it wykein is it ritich.