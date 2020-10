Waarpraatsje: Drûch hjerstwaar

DE JOUWER – It wie tiisdei in kreaze dei en it bleau yn Fryslân drûch. Reinwetter wurdt dizze wike net mear ferwachte.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it earst helder mei kâns op wat dizenich en dampich waar, mar letter yn ‘e nacht rekket de loft stadichoan berûn. De wyn giet nei it noardeasten en is swak oant matich. By de kust lâns en boppe de Iselmar komt wat mear wyn te stean. De temperatuer leit tusken de 4 en 7 graden.

Woansdei skynt de sinne sa út en troch, mar der kin ek in bui falle. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 12 graden.

Tongersdei en freed binne skiere mar drûge dagen.

Jan Brinksma