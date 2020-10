Waarpraatsje: Buien

DE JOUWER – Der foelen moandeitejûn en yn ‘e nacht nei tiisdei ta flinke buien en tiisdei oerdei bleau it ek net hielendal drûch. Woansdei binne der wer buien.

Tiisdeitejûn is it rûzich en yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei reint it sa út en troch. Letter binne der ek opklearringen. De súdwestewyn jout him wer wat del en wurdt matich, by de kust lâns krêftich. It wurdt 7 graden.

Woansdei skynt de sinne earst geregeld, mar letter falle der stevige buien, miskien wol mei tonger en heil. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd mei kâns op swiere wynpûsten. De temperatuer leit om de 11 graden hinne.

Tongersdei wurdt ek in wiete hjerstdei.

Jan Brinksma