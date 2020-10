Utslach simmerwedstriid Kiek-es!

De earste priis fan de simmeredysje fan fotowedstriid Kiek-es!, yn it ramt fan it 90-jierrich jubileum fan It Fryske Gea is ‘ferovere’ troch de ‘Beamotter op Rôftocht’ fan Hielkje Koen. Har ynstjoering krige hast 45% fan alle stimmen fan it publyk! Koen kriget in tegoedbon fan € 600,- foar in fakânsjehûs fan ‘Buitenleven Vakanties’. ‘Kij yn ’e mist’ fan Taede Smedes waard twadde en ‘Efkes lekker útskodzje…’ tredde.

De faksjuery selektearre út sawat fjouwerhûndert ynstjoeringen de bêste tsien foto’s. De sjuery hie bewûndering foar de hege kwaliteit: skerpe foto’s en prachtige details.

It lêste seizoen fan ‘Kies-es!’, de hjerst, is al begûn. Oant en mei 6 desimber kin elkenien sels in ynstjoering op www.itfryskegea.nl/kiek-es sette. Op 11 desimber makket de sjuery de top 10 bekend. It publyk kin dan stimme. Foar de krystdagen wurde de winners bekendmakke.