Twa winners Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer

Dit jier hat de Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer twa winners: Energie Kenniscentrum Leeuwarden en in wente yn Aldemardum. Beide prizen waarden yn it Crystalic Business Park yn Ljouwert troch deputearre Sietske Poepjes útrikt.

Achterbosch Architecten út Ljouwert is ferantwurdlik foar it ûntwerp fan it earstneamde gebou. Dy krigen de priis yn ’e mande mei opdrachtjouwers Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat. J.O.N.G. Architecten fan de Lemmer en opdrachtjouwer famylje Benthem krigen de priis foar de wente yn Aldemardum.

De opdrachtjouwers en arsjitekten fan beide objekten krigen in bedrach fan 5.000 euro it objekt en in oarkonde. It is de alfde kear dat provinsje Fryslân de Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer útrikte.

Energie Kenniscentrum Leeuwarden

By Energie Kenniscentrum Leeuwarden wie de sjuery ûnder de yndruk fan de technologyske en duorsume fernimstichheid. De sjuery neamde it Energie Kenniscentrum Leeuwarden in ikoan oan de A31, de Heak om Ljouwert. De sjuery wie tige sjarmearre fan de karakteristike ‘horizontaliteit’ fan it gebou. “As in markant en eigentiidsk ‘lid’ leit it gebou de klam op de top fan de Skinkeskâns”, neffens de sjuery. De sjuery miste by it projekt de konsekwinte útwurking en it omtinken oant yn detail en bûtenromte.

Wente Aldemardum

By it projekt yn Aldemardum wie der in soad lof foar de ferfining, it ambachtlike en it omtinken foar de omkriten. “De leafde foar it plak fan opdrachtjouwer en arsjitekt is dúdlik fielber. It behâld fan it besteande neist it tafoegjen fan in nij, karakteristyk folume sprekt ta de ferbylding”, neffens de sjuery. By dit projekt miste de sjuery in goede ynpassing fan duorsume technyk.

De sjuery keas foar twa winners, omdat de twa projekten komplemintêr binne en inoar oanfolje yn tinken en ûntwerphâlding. Beide ynstjoeringen binne fan in tige heechsteand nivo en fertsjinje dêrom beide de Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer 2020.

Nominaasjes

Ut de 24 ynstjoeringen fan projekten dy’t yn de perioade 2018 – 2019 op it mêd fan arsjitektuer yn Fryslân ta stân kommen binne, wiene yn earsten 15 selektearre. Uteinlik waarden 4 bouwurken foar de Vredeman de Vriespriis nominearre: Energie Kenniscentrum Leeuwarden, RUG Campus Fryslân yn de beurs fan Ljouwert, It op ‘en nij ynrjochtsjen fan it stationsgebiet Ljouwert en Restauraasje en nijbou fan in wente yn Aldemardum

Publykspriis

Neist de sjuerypriis wie der ek in LC-publykspriis. De measte stimmen fan it publyk wiene foar it projekt foar it opnij ynrjochtsjen fan de Ooster- en Westerdiepswal yn Kollum.