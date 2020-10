Tuorrebouttylt biedt kânsen foar feangreidegebieten

Op ferskate plakken yn Nederlân wurde proeven dien mei it ferbouwen fan tuorrebouten. De plant kin op wiete plakken groeie, lykas yn feangreidegebieten. It soe in alternatyf fertsjinmodel wêze kinne foar boeren om yn stee fan molke te produsearjen tuorrebouten te ferbouwen.

Boaiemdelgong feangebieten

Der is op it stuit gâns omtinken foar boaiemdelgong fan de feangebieten yn Nederlân. Troch it oksidearjen fan fean komt CO2 frij en sakket de boaiem. Provinsjes, wetterskippen en it Ryk wolle dat tsjingean en hawwe ôfspraken makke oer it wiet meitsjen fan it fean. De fraach is oft der yn dy gebieten njonken de produksje fan molke ek oare fertsjinmodellen mooglik binne. De tuorrebout dijt tige goed op (tige) wiete plakken. De dodde kin brûkt wurde as isolaasjemateriaal en as fretten foar kij.

Op ferskate plakken yn Nederlân wurdt al jierren ûndersyk dien nei it perspektyf fan wiete tylten, ûnder mear yn it Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en It Bûtenfjild (Better Wetter).

