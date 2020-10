Tsientallen keunstobjekten yn Berlyn mei oalje bespuite

Yn ferskate musea yn Berlyn binne begjin oktober yn alle gefal santich foarwerpen fernield. It giet neffens de Dútske publike radiostjoerder Deutschlandfunk en de krante Die Zeit om ien fan de grutste oanfallen op keunstfoarwerpen en âldheden yn ’e skiednis fan it nei-oarlochske Dútslân.

De oanfal wie op 3 oktober op it Museuminsel dêr’t bekende Dútske musea binne, lykas de Alte Nationalgalerie, it Pergamonmuseum en it Humboldt Forum, dat yn oanbou is. Op syn minst santich objekten binne bespuite mei in oalje-eftige floeistof, dy’t sichtbere plakken efterliet op Egyptyske sarkofagen, skulptueren en skilderijen út de njoggentjinde iuw. Om hokker keunstwurken it krekt giet, is net bekend, ek net oft se noch te restaurearjen binne.

De plysje hat ûnderwilens kontakt socht mei besikers dy’t op 3 oktober yn de musea wiene. Hja krigen fia e-mail de fraach oft se wat fertochts sjoen hiene. Nei it motyf fan de died wurdt noch socht.