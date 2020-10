Trump út foarsoarch nei sikehûs

Presidint Trump is freedtejûn nei it sikehûs brocht om’t er Covid-19 skipe hat. Neffens it Wite Hûs wie dat út foarsoarch en sil Trump dêr in deimannich tahâlde. Hy wurdt der behannele mei in firusremmer.

De presidint rûn mei in mûlekapke op nei de helikopter dy’t him nei it Walter Reed Military Medical Center brocht en stapte yn. Hy beäntwurde gjin fragen fan sjoernalisten. Wol stuts er twa tommen omheech. Nei de lâning, sa’n tsien kilometer fierderop, stapte er yn in auto dy’t him nei it sikehûs brocht. Hy sil de kommende dagen út it militêr sikehûs wei wurkje, seit in wurdfierder fan it Wite Hûs.

Earder op de dei waard bekend dat Trump (74) en syn frou Melania it koroanafirus skipe hawwe. Hy hat in eksperimintele behanneling mei antylichems krigen. Neffens syn dokter is er wurch, mar moedich.

Yn it sikehûs ûndergiet de presidint in behanneling mei de firusremmer remdesivir, seit de dokter fan it Wite Hûs. Neffens him giet it “tige goed” mei Trump en kriget er gjin ekstra soerstof tatsjinne.

Yn ferbân mei Trumps besmetting binne al syn kampanjegearkomsten foar de presidintsferkiezings útsteld of omset yn online eveneminten. It Wite Hûs hat witte litten dat er gewoan meidwaan sil oan de ferkiezings op 3 novimber.