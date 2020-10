Troch in technysk probleem wurket it webstee fan It Nijs op it stuit net hielendal goed. It is op it stuit net mooglik om plaatsjes by de berjochten te pleatsen. Ynstee dêrfan jout it webstee by nije berjochten it logo fan It Nijs wer. Wy passe dat oan as de steuring ferholpen is.

De redaksje