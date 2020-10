Tongersdeitemoarn Europeeske harksitting oer minderheidstalen

Moat der yn ‘e Europeeske Uny folle mear dien wurde foar lytse talen lykas it Frysk? In groep fan 1,1 miljoen Europeanen wie fan betinken fan wol en hat dêrom in pear jier ferlyn in petysje opsteld foar it Europeesk Parlemint, mei it fersyk om dêr in gearkomste oer te organisearjen. Sjoen it grutte tal hantekenings is it Europeesk Parlemint no ferplichte om dat fersyk yn te skewielen.

As tarieding dêrop is der tongersdei 15 oktober fan 9.00 oant 13.00 in harksitting. De opstellers fan de petysje ljochtsje dêryn harren winsken ta. Hja sille der ûnder oaren foar pleitsje dat der wer in spesjale Europeeske subsydzjepot komme projekten dy’t mei lytse talen út te stean hawwe. Fierders wolle hja dat de Europeeske Uny ûndersyk stimulearret nei de ekonomyske mearwearde fan de eigen taal fan in streek en dat der in Europeesk ynstitút komt dat tafersjoch hâldt op it fuortbestean fan it taalferskaat.

De harksitting is iepenbier, mar om ‘e koroana kin publyk der net fysyk by wêze. Ynstee is de folsleine sitting online te folgjen op https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming.

De wurklist is hjir te finen: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212116/programme-hearing-eci.pdf.