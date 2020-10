Thom Feddema beëdige as nij kommisjelid FNP

Thom Feddema is troch kommissaris fan de Kening Brok beëdige as kommisjelid foar de FNP. As kommisjelid mei Feddema meidwaan oan it debat yn de Steatekommisjes. Ut namme fan de fraksje kin er ek lid wêze fan Steatewurkgroepen en it wurd dwaan op de Steatemerk.



FNP’er Thom Feddema is 56 jier ald en komt út Raard. Feddema wurket by it ministearje fan Feiligens en Justysje en is mozaykkoördinator en behearregisseur foar Agrarysk Kollektyf Waadrâne. Dêrnjonken hat Feddema jierren foarsitter west fan de FNP yn Dongeradiel en fan Doarpsbelang Raard en Boarnwert.

Trochdat it eardere kommisjelid Rein van der Wal Steatelid waard neidat Corlienke de Jong út de polityk gie, ûntstie yn de FNP-fraksje de fakatuere foar in nij kommisjelid. Alle fraksjes kinne de earstfolgjende op harren kandidatelist as kommisjelid oanwize.