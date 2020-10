Taalprizen foar meartalich lesmateriaal NHL Stenden

Hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hat mei it ûntwikkeljen fan meartalich lesmateriaal twa prizen krige fan it Nuffic, de Europeeske organisaasje foar ynternasjonalisearring fan it ûnderwiis. It giet om de earste en twadde sjuerypriis fan it Europeesk Talelabel en de publykspriis.

De earste sjuerypriis en de publykspriis binne beide foar TaalTreast, dat derfoar bedoeld is om alle talen dy’t bern prate kinne, in plakje te jaan yn ‘e klasse. Hjir is der mear oer te lêzen: https://www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl/taaltreast/?lang=fy.

De twadde sjuerypriis wie foar HoliFrysk, dat der benammen foar bedoeld is om leararen troch mear kennis entûsjast te meitsjen foar bettere lessen yn de Fryske taal. Hjir stiet mear ynformaasje: http://holi-frysk.nl/frl/index.html.

De tredde sjuerypriis wie foar de stifting Alle talen, dy’t materiaal makke hat dat learlingen brûke kinne om nei te tinken oer meartaligens yn de klasse.