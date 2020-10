“Sûnder koroanamaatregels soenen twa miljoen Nederlanners yn sikehûs bedarje”

As Nederlân it libben wer oppakke soe lykas yn febrewaris it gefal wie, dan soene twa miljoen Nederlanners yn it sikehûs opnommen wurde moatte. Dat seit Alex Friedrich, firolooch yn it Grinzer sikehûs UMCG. Neffens Friedriech soene 510 tûzen minsken ferlet hawwe fan yntinsive soarch en soene 170 tûzen minsken ferstjerre.

Friedrich sei dat woansdei op in lêzing foar de Commercieele Club Groningen. Syn foardracht wie in pleit tsjin in belied dat rjochte is op groepsymmuniteit. Neffens Friedrich moat de fersprieding fan it firus troch allegear maatregels remme wurde salang’t der net in faksin is, mei as doel om derfoar te soargjen dat alle pasjinten in plak yn it sikehûs krije kinne.