Studinten meitsje yn Frysk Fersetsmuseum keunstwurk oer frijheid

Wat betsjut frijheid foar dy? Mei dy fraach hâlde fan ’e hjerst goed 700 studinten fan it Friesland College har yn it Frysk Fersetsmuseum dwaande. Mei it projekt Frijheid NO ûntdekke se wat frijheid foar harren betsjut oan ’e hân fan in wurkatelier, de ferhalen út it Frysk Fersetsmuseum en de útstalling Oog in oog met oorlog. Dy betsjutting lizze se yn it wurkatelier op harren eigen tegeltsje fêst. Alle tegels wurde gearfoege ta in keunstwurk dat nei de winter ynstallearre wurdt op de kampus fan it Friesland College yn Ljouwert.

75 jier frijheid

Nederlân waard 75 jier lyn befrijd fan de Dútske besetter, mar wat betsjut frijheid hjoed-de-dei eins? En hoefier mei men yn it fjochtsjen foar jins frijheid of it beheinen fan oarmans frijheden gean? Sokke fragen noch hieltyd aktueel.

Ungefear fjirtich ûnderwiisgroepen fan it Friesland College ûndersykje dy tema’s fan ’e hjerst yn it Frysk Museum. Se komme dêr yn ’e kunde mei bylden en ferhalen út de Twadde Wrâldoarloch, oer kollaboraasje en ferset, oer honger en befrijing. “Sa snijt men twa rêgen út ien baarch”, seit Bert van den Berg, dosint fan it Friesland College, dy’t it projekt begelaat: “Omtinken foar it lanlike tema 75 jier frijheid, wêrby’t de studint him derfan bewust wurde kin dat frijheid net fanselssprekkend is, én we bringe de studint yn it museum yn oanrekking mei keunst, kultuer en kreativiteit.”

Nei de rûnlieding troch it Frysk Fersetsmuseum en de útstalling Oog in oog met oorlog ûntwerpe de learlingen yn de ateliers fan it Frysk Museum en Keramykmuseum Prinsessehôf harren eigen ‘frijheidstegel’. Dy wurde ôfbakt yn de Blokhúspoarte en ta in keunstwurk gearfoege. Yn ’e maitiid fan 2021 sil dat ûntbleate wurde.