Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke

Ynstjoerd

Lykas bekend fier ik (mei help fan de Fryske Topografyske Wurkgroep) in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke, omdat dy fúzjegemeente wegeret om yn it eardere Frjentsjerteradiel Frysktalige plaknammen offisjeel yn te fieren. Op 14 july 2020 behannele de bestjoersrjochter dizze saak. Binnen 6 wiken soe de útspraak dien wurde. Dy perioade is no al lang en breed foarby en der wurdt my geregeld frege hoe’t it dermei stiet. Dêrom dit berjocht.

Op 21 july makke de rjochtbank bekend dat de saak opnij iepene wie, omdat in bepaald dokumint fan de gemeente ûntbruts. Waadhoeke krige fjouwer wike de tiid om dat te leverjen. De gemeente koe dat net, mar hat wol in juridysk ferwarskrift nei de rjochter stjoerd.

Op 2 oktober krige ik opnij in brief fan de rjochter mei de meidieling dat de rjochtbank fan oardiel is dat dy genôch ynformaasje hat om in útspraak te dwaan en achtet it dêrom net nedich noch in sitting te hâlden. Der komt allinnich in nije sitting as ien fan beide partijen dat nedich achtet. Dat moat binnen fjouwer wike kenber makke wurde, dus foar ein oktober.

Oft wy dêr gebrûk fan meitsje wolle, tinke wy op it stuit oer nei. Yn alle gefal skoot de útspraak dêr minimaal fjouwer wike mei op, mar it kin dus ek langer duorje. Wy hâlde jimme op de hichte.

Jehannes Elzinga,

Frjentsjer