Sint Piter kriget in oare feint

As Sint Piter yn febrewaris de Grouster bern kadootsjes jout, hat er in oare help by him. Swarte Pyt hat dien krige. Dat hat it Grouster Sint Piterkomitee besletten. Oanlieding binne de demonstraasjes fan de ôfrûne jierren. Neffens organisator Peter van den Broek komt it feest ûnder druk te stean troch alle gedoch om Swarte Pyt hinne. Sa seit Van den Broek dat de Facebookside fan Sint Piter skrast is, om’t dat sosjale medium gjin foto’s swarte piten mear tastiet, alteast as minsken deroer kleie. Blykber is dat bard.

Wa’t Swarte Pyt opfolget, wurdt oer in wykmennich yn ‘e Grouster Sintpitersjoernaals buorkundich makke. It wurdt net in roetsnútpyt, seit Van den Broek, mar mear wol er der no noch net oer kwyt. Wol seit er dat it in grutte feroaring wurdt. De organisaasje hâldt der ek rekken mei dat it feest troch de koroanagoarre oars fan foarm wurdt.