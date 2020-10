Ried Fryske Beweging: 75 jier fyzje sûnder strategy

Lês de analyze fan earder foarsitter Liuwe H. Westra yn De Nije

De Nije oer it tiidrek nei de Twadde Wrâldoarloch, oerrinnend fol fan feroaringen

Sjoch by boekhannels fan Bruna en Primera en yn de supermerken fan Poiesz út nei it blêd dat hjirboppe ôfbylde is. Utferkocht? Stjoer dan in mail nei redaksje.denije@gmail.com.

Net wer in jefte misse? It opjefteformulier foar in abonnemint is hjirre te finen.

De priis fan losse nûmers is € 4,95; in jierabonnemint kostet € 17,50.