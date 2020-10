Protte Fryske nammen yn Grinslanner Westerkertier

Typysk Fryske nammen, nammen dy’t foar it oergrutte part yn Fryslân foarkomme, komme ek in soad foar yn it westlikste part fan ‘e provinsje Grinslân. Dat skriuwe de taalkundigen Gerrit Bloothooft en David Onland op Neerlandistiek.nl. It Suderleech hat bytiden ek Fryske nammen, mar it suden fan ‘e provinsje is oer it generaal in dúdlike nammekundige grins.

It stik fan ‘e twa taalkundigen is in ferfolch op in stik dat hja earder skreaune oer regionale foarnammen. Dêr stie yn dat Fryslân fierwei de measte typysk regionale nammen foarkomme. Yn it nije stik skriuwe hja dat dat noch hieltiten it gefal is, mar dat it oanpart typysk Fryske nammen de ôfrûne sechtich jier wol ôfnommen is. Dat makket dat hja harren ôffreegje oft it op ‘e lange doer wol goedkomt mei de Fryske taal en kultuer.