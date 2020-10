De plysje wit wa’t it slachtoffer is fan de stekkerij sneintejûn op ‘e Wurdumerdyk te Ljouwert. Dat makke de plysje moandei troch de wei fan Twitter buorkundich. It is te rêden om in man fan 28 jier út Ljouwert.

De dieder wie nei de stekkerij útnaaid. De plysje hat noch net ien oppakt. Neffens it Twitterberjocht ûntbrekt elk spoar fan ‘e misdiediger.