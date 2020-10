PAL heft himsels op

De Ljouwerter politike feriening PAL bestiet net mear. PAL waard yn 1978 oprjochte troch leden fan de PSP, PPR, CPN en de pleatslike politike groepearring Axies. Sûnt 1992 sit PAL met de lokale ôfdieling fan GrienLinks yn de Ljouwerter gemeenteried. Trochdat it tal leden hurd tebekrûn en in grut part nei GrienLinks oerrûn wie, kaam de fraach op oft PAL noch wol in takomst hie. De leden hawwe besletten fan net. GrienLinks giet troch mei him yn te setten foar de tema’s dy’t foar PAL belangryk wiene lykas earmoed en monumintesoarch.