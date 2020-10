Omrop Fryslân stjoert opnij tsjerketsjinsten live út

Omrop Fryslân set kommende snein wer útein mei it live útstjoeren fan tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter. Troch de maatregels fan it kabinet om it tal tsjerkegongers te beheinen ta maksimaal 30 en it sjongen te ferbieden, kinne in protte minsken net mear by de fieringen wêze.

By it útbrekken fan de coronakrisis waarden troch Omrop Fryslân yn gearwurking mei de PKN-gemeente fan Frjentsjer alle sneintemoarns ek al tsjerketsjinsten útstjoerd. Omrop Fryslân woe op dizze wize tsjerkegongers dy’t harren wyklikse tsjinsten misse moasten, dochs de mooglikheid jaan om live in fiering mei te meitsjen.