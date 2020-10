Oerol Upcoming giet net troch

It nije festivalwykein Oerol Upcoming op Skylge kin fanwegen de oanskerpe koroanamaatregels net trochgean. It festival wie betocht as alternatyf foar it reguliere Oerolfestival dat yn juny om deselde reden ek oergie.

Neffens de lanlike maatregels, lykas it beheinen fan it tal reisbewegingen, moast de organisaasje konkludearje dat it ûnferstannich is om in protte besikers nei Skylge te heljen. De feiligens fan besikers, makkers en meiwurkers stiet foarop.

Digitaal programma

It programma soe bestean út twa fysike rûten op Skylge en in digitale rûte fia Het Imaginaire Eiland. Mei’t keunst needsaaklik is, sil it digitale programma wol te sjen en te beharkjen wêze fan freed 23 oktober ôf. It programma wurdt fergees oanbean. Troch it digitale programma wol trochgean te litten, bliuwe besikers en meiwurkers mei-inoar yn kontakt en kinne se inoar noch hieltyd ynspirearje.

It programma op Het Imaginaire Eiland bestiet û.o. út fjouwer online rûten dy’t de sjoggers meinimme út it perspektyf fan fjouwer makkers wei (lykas Akwasi en Shishani Vranckx). De rûten binne yn gearwurking mei Paquet makke. Dêrneist kin harke wurde nei bygelyks fraachpetearen troch Jennifer Muntslag en in audioferhaal fan Ogutu Muraya.

Your Ancestor

Nettsjinsteande alle tsjinslaggen geane de artysten troch mei it meitsjen fan wurk. Want keunst is en bliuwt needsaaklik. Nynke Laverman hie ôfrûne freed de offisjele ferzje fan har klip ‘Your Ancestor’ útbrocht, dy’t al by It Imazjinêre Eilân yn konsept te sjen wie.

“It festival giet oer de krêft fan keunst en it meitsjen fan keunst giet altyd troch, wat de omstannichheden ek binne.” – Nynke Laverman

Besjoch de fideo ‘Your Ancestor’.

Websiden: Het Imaginaire Eiland | Oerol Upcoming