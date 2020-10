Noch in kâns om ‘Somewhere in Europe’ oer te setten

De ynstjoertermyn foar de oersetwedstriid fan tydskrift ‘De Nije’ is ferlinge. Op de oarspronklike slutingsdatum wienen der tsien oersettingen ynkaam fan it liet ‘Somewhere in Europe”, de Ierske bydrage oan it Eurofyzjesjongfestival yn 1990 dêr’t Liam Reilly doe de twadde priis mei wûn. De redaksje achte dat oantal lykwols noch te min foar in lietemiddei lykas dy ferline jier organisearre is (sjoch de foto en klik hjirre foar in filmferslach). Mei om’t sa’n evenemint om de koroana foarearst dochs net mooglik is, is de uterste ynstjoerdatum no ferskood nei 15 novimber. Oersettingen yn it Frysk, Biltsk, Stellingwerfsk of Nederlânsk moatte foar dy datum opstjoerd wurde nei redaksje.denije@gmail.com. Fierdere details fan de wedstriid stean yn de foarrige De Nije en ek wer yn de folgjende jefte, dy’t as tema Fryslân & Europa hat.

De Nije is yn de boekhannels fan Bruna en Primera en yn de supermerken fan Poiesz foar € 4,95 te krijen. In jierabonnemint kostet € 17,50. It opjefteformulier foar in abonnemint is hjirre te finen.