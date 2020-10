Nij boek Gjalt de Groot oer buorkjen en wenjen yn ’e Alde Feanen

‘We strûpe derûnder’ is de titel fan it nijste boek fan fjildman en folksskriuwer Gjalt de Groot. It wie in needgjalp as by’t hjerst de fûle súdwesterstoarm it wetter út it marregebiet nei de Lege Midden fan Fryslân opwaaide en it om Grou, Warten en Earnewâld hinne heger en heger kaam. Dan waard it ien grutte striid om boppe te bliuwen. It bûtenwetter rûn oer de polderdykjes en de binnenkrytsjes drigen fol te rinnen.

Gjalt de Groot, opgroeid yn dat wetterlân, skriuwt oer dy striid en oer it libben fan de minsken dy’t dêr fier efterôf wennen op harren buorkerijen mei legindaryske nammen as Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust (18-mêd) en de Koaipleats. En fansels oer Sytze en Maaike. Allegear steeën dêr’t allinne mei de boat te kommen wie.

De Groot fertelt yn dizze roman op in meinimmende wize oer it libben fan Jeen en Anne van den Berg, dy’t troch fûleindich arbeidzjen, moed en striid boer wurde op de Koaipleats. Mar ek oer it libben fan meaners en ûngetiders op de Wyldlannen, de molkfarder as ûnmisbere skeakel mei de bewenne wrâld, de breafiskers. Harren hurde striid om in skraal bestean yn De Alde Feanen, dat sompige diel fan Fryslân.

‘We strûpe derûnder’ is in tiidsdokumint út it folle libben fan doe, byldzjend beskreaun foar de lêzer fan no.

It boek leit foar € 17,50 by de boekhannel.

It is ek te krijen by skriuwer Gjalt de Groot yn Holwert, mail: gj.d.groot@hetnet.nl, tel. 0519-561784.