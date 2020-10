Needtastân yn Spanje

It Spaanske regear hat de needtastân ôfkundige. It hat dêrtroch tydlik in folle gruttere macht as ornaris. Fan hjoed ôf meie minsken tusken alve oere jûns en seis oere moarns net bûtendoar wêze. Allinne de Kanaryske Eilannen binne frijsteld fan ‘e maatregel. Dielsteaten krije wol it rjocht om de jûnsklok in oere earder of letter yngean te litten. Oerdeis meie op syn heechst seis minsken in groep foarmje.

Fan 14 maart oant 21 juny gou yn Spanje de needtastân ek. Doe hat it Spaanske regear dy brûkt om ûnder oaren ferplichte thúsisolaasje foar (potinsjele) koroanapasjinten en in winkelsluting te regeljen. Dat is op it stuit net it gefal.

De needtastân jildt ynearsten foar fjirtjin dagen. As it parlemint syn tastimming jout, wurdt dy perioade ferlinge ta in healjier.